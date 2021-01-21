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CNN: إدارة بايدن تطرد كبير موظفي البيت الأبيض

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CNN: إدارة بايدن تطرد كبير موظفي البيت الأبيض
Reuters
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كشفت مصادر لشبكة "CNN" أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، طردت كبير موظفي البيت الأبيض، تيموثي هارليث.

وكانت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، عينت هارليث في منصبة هذا عام 2017، بعد أن كان مديرا للغرف في فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن.

وحل هارليث مكان أنجيلا ريد، التي تم تعيينها في هذا المنصب خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ويمكن للأشخاص في هذا المنصب البقاء من خلال إدارات متعددة، لكن مصادر البيت الأبيض قالت إن إقالة هارليث لم تشكل مفاجأة.

المصدر: CNN

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