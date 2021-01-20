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بايدن: ترامب كتب لي رسالة كريمة جدا

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بايدن: ترامب كتب لي رسالة كريمة جدا
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - أرشيف
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن سلفه دونالد ترامب ترك له رسالة على مكتبه في البيت الأبيض وصفها بـ"الكريمة جدا"، دون أن يفصح عن فحواها.

وقال بايدن للصحفيين: "الرئيس كتب لي رسالة كريمة للغاية".

وأضاف: "كونها خاصة، لن أتحدث عنها.. لكنها كانت كريمة جدا".

أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.

ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم، أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة.

وعادة ما يتم ترك الرسالة على طاولة الرئيس في المكتب البيضاوي لقراءتها عندما يدخل الرئيس الجديد المكتب لأول مرة.

المصدر: "رويترز" + CNN

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