البرازيل.. 64385 إصابة و1340 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في البلاد الأربعاء، لتبلغ وفيات الفيروس الإجمالية 212831.

وتم تسجيل 64385 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و638249.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لا يمت بصلة لأي طفرة جديدة للفيروس.

وقال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو: "تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لم يكن مرتبطا بطفرة جديدة من الفيروس، بل هو نفس الفيروس الذي تسبب بالموجة الأولى من المرض".

وتصدرت ماناوس عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع معدل الوفيات بكورونا، ونقص أسطوانات الأوكسجين للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة.

المصدر: رويترز