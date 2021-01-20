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بيل كلينتون "يأخذ غفوة" في حفل تنصيب بايدن

أخبار العالم

بيل كلينتون
Reuters
بيل كلينتون وجو بايدن خلال حفل التنصيب
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أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بدا فيها نائما خلال مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء.

وظهر كلينتون البالغ 74 عاما وعيناه مغمضتان خلال خطاب تنصيب بايدن خارج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان كلينتون جالسا بجانب زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وبالقرب من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس.

المصدر: "نيويورك بوست"

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