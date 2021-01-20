بيل كلينتون "يأخذ غفوة" في حفل تنصيب بايدن

أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بدا فيها نائما خلال مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء.

وظهر كلينتون البالغ 74 عاما وعيناه مغمضتان خلال خطاب تنصيب بايدن خارج مبنى الكابيتول الأمريكي.

bill clinton is really asleep rn pic.twitter.com/m7jORNobFI — LF (@the_lunarfather) January 20, 2021

وكان كلينتون جالسا بجانب زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وبالقرب من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس.

المصدر: "نيويورك بوست"