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بالفيديو.. بايدن يصدر أول حزمة من المراسيم بصفته رئيسا للولايات المتحدة

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بالفيديو.. بايدن يصدر أول حزمة من المراسيم بصفته رئيسا للولايات المتحدة
Reuters Kevin Dietsch
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وقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أول ثلاثة مراسيم، شملت تعيينات جديدة.

ووقع بايدن في مقر الكونغرس اليوم الأحد، عقب أدائه اليمين الدستورية ثلاثة مراسيم نصت على إعلان يوم التنصيب، وقائمة المرشحين إلى المناصب الوزارية في الإدارة الجديدة وقائمة المرشحين إلى المناصب الفرعية في الوزارات.

وفي أعقاب مراسم التوقيع، سيتفقد بايدن القوات العسكرية المنتشرة أمام الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول لضمان الأمن خلال حفل تنصيبه، ثم سيتوجه إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية حيث سيزور نصب الجندي المجهول برفقة الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

المصدر: أي بي سي

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بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما