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البيت الأبيض يعلن عن أربع أولويات لإدارة بايدن

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البيت الأبيض يعلن عن أربع أولويات لإدارة بايدن
AP Evan Vucci
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كشف البيت الأبيض عن أربع أولويات ستركز عليها إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، تتصدرها مواجها جائحة كورونا.

وأشار البيت الأبيض في مقطع فيديو منشور على حسابه في "تويتر" أن أولويات الإدارة الجديدة هي:

- السيطرة على جائحة فيروس كورونا

- مواجهة تحدي تغيرات المناخ

- الكفاح من أجل العدالة العرقية

- إعادة بناء الطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي

وأقر البيت الأبيض في الفيديو بأن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة في ظل جائحة فيروس كورونا والتفاوت الطبقي، مشددا على أن الشعب الأمريكي يستطيع تجاوز هذه الصعوبات وسينجح في ذلك.

ونشر هذا الفيديو عقب أداء بايدن في مقر الكونغرس اليمين الدستوري بصفته الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بغياب سلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلافا للأعراف المرعية.

المصدر: RT

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بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما