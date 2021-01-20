البيت الأبيض يعلن عن أربع أولويات لإدارة بايدن

كشف البيت الأبيض عن أربع أولويات ستركز عليها إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، تتصدرها مواجها جائحة كورونا.

وأشار البيت الأبيض في مقطع فيديو منشور على حسابه في "تويتر" أن أولويات الإدارة الجديدة هي:

- السيطرة على جائحة فيروس كورونا

- مواجهة تحدي تغيرات المناخ

- الكفاح من أجل العدالة العرقية

- إعادة بناء الطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي

Today, the work begins. pic.twitter.com/OqdALNJj4A — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2021

وأقر البيت الأبيض في الفيديو بأن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة في ظل جائحة فيروس كورونا والتفاوت الطبقي، مشددا على أن الشعب الأمريكي يستطيع تجاوز هذه الصعوبات وسينجح في ذلك.

ونشر هذا الفيديو عقب أداء بايدن في مقر الكونغرس اليمين الدستوري بصفته الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بغياب سلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلافا للأعراف المرعية.

المصدر: RT