 
مباشر

الصين تفرض عقوبات على بومبيو و28 أمريكيا

أخبار العالم

الصين تفرض عقوبات على بومبيو و28 أمريكيا
africansmajma.com
علما الصين والولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pln9

فرضت الصين عقوبات على 28 شخصا ومسؤولا أمريكيا بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وجاء في بيان الحكومة الصينية: "على مدى السنوات القليلة الماضية، قام بعض السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، بدافع من مصالحهم السياسية الأنانية والتحيز والكراهية ضد الصين وعدم إظهار أي اعتبار لمصالح الشعبين الصيني والأمريكي، بالتخطيط والترويج وتنفيذ سلسلة من التحركات المجنونة التي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية لبلادنا وقوضت مصالحنا".

وأضاف: "الحكومة الصينية مصممة بحزم على الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد وأمنها ومصالحها التنموية".

وتابع: "قررت الحكومة الصينية معاقبة 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير سيادة الصين وكانوا مسؤولين بشكل أساسي عن مثل هذه التحركات الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ومن بينهم مايك بومبيو وعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالإضافة إلى جون بولتون وستيفن بانون".

وأوضحت: "يحظر على هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، هم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضا من التعامل مع الصين".

المصدر: "غلوبال تايمز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: الديمقراطية سادت والوحدة هي السبيل للمضي قدما