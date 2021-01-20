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بريطانيا.. 1820 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

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بريطانيا.. 1820 وفاة جديدة بـ
Reuters
بريطانيا تسجل رقما قياسيا للوفيات بـ"كوفيد-19"
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية أنها سجلت 1820 وفاة جديدة بكورونا الأربعاء، متجاوزة الذروة المسجلة الثلاثاء والبالغة 1610 حالات.

وتم تسجيل 38905 إصابات جديدة يوم الأربعاء، ارتفاعا من 33355 حالة الثلاثاء.

كما تعتبر معدلات الوفيات في بريطانيا بين أرفع المعدلات في العالم خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن بريطانيا اكتشفت الشهر الماضي طفرة جديدة للفيروس تنتشر بوتائر أسرع، مما زاد من تعقيد الوضع الوبائي في البلاد.

وأعلنت السلطات عن فرض إجراءات إغلاق صارمة اعتبارا من 4 يناير الجاري.

المصدر: وكالات

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