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إيطاليا: وصول 37 مهاجرا إلى صقلية

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إيطاليا: وصول 37 مهاجرا إلى صقلية
Reuters
وصول قوارب المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بإيطاليا - أرشيف
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن رسو قاربين على متنهما 30 مهاجرا على شواطئ جزيرة لامبيدوزا الليلة الماضية.

وقالت المصادر، إنه "تم اعتراض القارب الأول الذي كان يقل 18 شخصا عند حوالي الساعة 8 مساء، وبعد ساعات رسا قارب آخر على ساحل كالا كروتشي".

وأضافت: "القارب الثاني كان يحمل 12 مهاجرا بينهم 3 نساء، نجحوا في الهرب والرسو مباشرة على سواحل الجزيرة، وقد تم تعقبهم من قبل رجال الشرطة".

وتابعت: "عند حوالي منتصف الليلة الماضية نزل 7 مهاجرين آخرين جميعهم رجال ساحل بلدة بانتيليريا".

المصدر: "آكي الإيطالية"

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