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تركيا تطلق عملية "أرن 2" ضد "العمال الكردستاني" في ديار بكر - فيديو

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تركيا تطلق عملية
aa.com.tr
قوات الأمن التركي في عملية بديار بكر شرقي البلاد
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أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاقها عملية "أرن 2 ليجة" ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بمشاركة ألفين و24 عنصر أمن.

وأفادت الوزارة في بيان، أن "العملية تعد استمرارا لعملية "أرن" التي أطلقتها مؤخرا في جبل "تندورك" بولاية آغري شرقي البلاد، في إطار مساعيها الرامية إلى اجتثاث المنظمة من جذورها".

وأضافت: "العملية أطلقت بمشاركة 116 فريقا من قوات الدرك، والشرطة، وتضم ألفين و24 عنصرا أمنيا".

وأكدت الوزارة، على استمرار عمليات "أرن" اعتبارا من 11 يناير الجاري، بـ"عزيمة وإصرار كبيرين بدعم من الشعب التركي، لغاية القضاء على آخر إرهابي داخل البلاد".

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "العمال الكردستاني"، والذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية"، وأن العملية أطلق عليها "أرن" جاء تيمنا باسم الشاب أرن بلبل، الذي لقي حتفه على يد مسلحي التنظيم عام 2017.

المصدر: "الأناضول"

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