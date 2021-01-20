الطائرة رقم 1 في انتظار آخر رحلة لترامب الرئيس من واشنطن

تنتظر الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام صورة للطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، في انتظار مغادرة ترامب على متنها العاصمة واشنطن متوجها إلى فلوريدا، قبل بدء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المتوقع أن يلقي ترامب كلمة وداع في القاعدة قبل مغادرتها.

سيصبح دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

المصدر: نوفوستي + أي بي سي