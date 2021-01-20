الكرملين يرحب بالإرادة السياسية الأمريكية للحفاظ على معاهدة "ستارت-3"
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرحب بإبداء الولايات المتحدة للإرادة السياسية، بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".
ووصف بيسكوف هذه المعاهدة، بحجر الأساس من وجهة نظر الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي.
وأضاف بيسكوف: "كما تعرفون، تدعو روسيا والرئيس الروسي، باستمرار إلى الحفاظ على هذه الوثيقة فائقة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم".
وتابع بيسكوف القول: "لذلك، إذا ثبت بالفعل ظهور الإرادة السياسية لدى زملائنا الأمريكيين، في المحافظة على هذه الوثيقة من خلال تمديدها الأولي، فلن يكون ذلك، إلا موضع ترحيب".
المصدر: تاس