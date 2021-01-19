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مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها

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مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها
Globallookpress
المديرة المستقيلة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل
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أعلنت مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل عن استقالتها من منصبها، معبرة عن فخرها بقيادة هذه الوكالة.

وأضافت هاسبل في بيان نقلته وكالة المخابرات المركزية: "أعظم شرف في حياتي كان قيادة هذه المنظمة الرائعة. سأرحل، وأنا فخورة جدا بالعمل الذي قمنا به معا".

وأصبحت هاسبل في عام 2018، أول امرأة تترأس وكالة المخابرات المركزية.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه ينوي ترشيح السفير السابق لدى روسيا وليام بيرنز لمنصب مدير عام الوكالة.

وقدمت مستشارة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس رسميا في وقت سابق خطاب استقالتها من مقعدها في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، منهية بذلك عملها الذي استمر أربع سنوات.

المصدر: "نوفوستي"

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