وكالة أنباء تسنيم: إيران تعتزم فرض عقوبات على ترامب ونحو 9 مسؤولين أمريكيين

أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية مساء يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومسؤولين آخرين إلى لائحة العقوبات الإيرانية.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد قالت إن وزارة الخارجية تعتزم فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونحو 9 مسؤولين أمريكيين.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تمكنت من هزيمة ترامب في السياسة الخارجية بدعم من الشعب الإيراني.

وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، ردا على أسئلة بعض النواب، قال ظريف، "نشكر الله أن اليوم هو آخر يوم في رئاسة دونالد ترامب في أمريكا، تمكنا من هزيمة ترامب في مجال السياسة الخارجية عبر أدوات الحوار وبدعم من الشعب الإيراني".

واعتبر وزير الخارجية قرار مجلس الشورى الإسلامي الأخير حول الاتفاق النووي بأنه ياتي في سياق تنفيذ بنوده وليس العمل على إلغائه، وصرح "بأن الاتفاق النووي لا تنبعث منه رائحة كريهة ولم يُدفن".

وأشار إلى تصريحات المرش الإيراني الأعلى عندما صرح بأن طهران ليست على عجلة لعودة أمريكا للاتفاق النووي، حيث قال ظريف: "لو نفذت واشنطن التزاماتها ورفعت الحظر فبإمكانها العودة إلى الاتفاق في إطار مجموعة "5+1".

وبين ظريف أن الولايات المتحدة تخشى الشعب الإيراني، مؤكدا أنهم لم يهزموا أمريكا بالصواريخ بل بثقافة التضحية والشهادة.

من جهته، صرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن أصغر خطأ في حسابات العدو تجاه إيران سيقابل برد شديد.

وشدد على أن أمن المنطقة مترابط وإيران دافعت عن هذا الترابط وحافظت عليه.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية