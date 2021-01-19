مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية يتعهد بتنشيط الدبلوماسية الأمريكية

قالت وكالة "رويترز" إن أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، سيتعهد خلال جلسة تثبيت تعيينه بالعمل على تنشيط الدبلوماسية الأمريكية المتضررة.

وسيشرح بلينكين أهمية القيادة الأمريكية للعالم، بينما يعد بسياسة خارجية تحقق مصالح الشعب الأمريكي وبناء جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تفرضها "روسيا والصين وإيران".

وبحسب كلمته المعدة مسبقا أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والتي من المقرر أن تبث كاملة في وقت لاحق من اليوم، صرح بلينكن: "عندما لا نكون منخرطين وعندما لا نقود، يحدث أحد أمرين: إما أن تحاول دولة أخرى أن تحل محلنا أو لا أحد سيفعل ذلك، ثم تحصل الفوضى"، معتبرا أنه "في كلتا الحالتين، هذا لا يخدم الشعب الأمريكي".

المصدر: "رويترز"