كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى العراق وسوريا ودول أخرى لمدة 6 أشهر

مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حظر السفر إلى عدة دول، لمدة 6 أشهر أخرى حتى يوم 31 يوليو، لسوء الأوضاع الأمنية في هذه الدول.

وتشمل الدول التي مددت وزارة الخارجية الكورية حظر السفر إليها: العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان، وبعض مناطق الفلبين، وهي شبه جزيرة زامبوانجا وجزر سولو وباسيلان وتاوي تاوي".

وجاء قرار وزارة الخارجية هذا، خلال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة مراجعة سياسة جوازات السفر الذي عقد اليوم، معتبرة أن "الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية وخطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه".

وكانت وزارة الخارجية قد مددت حظر السفر إلى تلك الدول والمناطق حتى 31 يناير من العام الجاري، في يوليو من العام الماضي.

ويحق لوزير الخارجية تقييد استخدام جوازات السفر ومنع الزيارات والإقامة في بلدان ومناطق معينة، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: يونهاب