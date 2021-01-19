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مقتل شخص وتصادم أكثر من 130 سيارة على طريق سريع في اليابان

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مقتل شخص وتصادم أكثر من 130 سيارة على طريق سريع في اليابان
Reuters KYODO
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قتل شخص وأصيب العشرات وسط حالة من الفوضى عمت طريقا سريعا في اليابان بسبب هطول الثلوج فتسببت في حوادث تصادم شملت 134 سيارة.

وقالت الحكومة إن حوادث التصادم وقعت على امتداد نحو كيلومتر من طريق توهوكو السريع في مقاطعة مياجي الشمالية قرب الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء.

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وفرضت السلطات حدا أقصى للسرعة يبلغ 50 كيلومترا في الساعة عندما ضعفت الرؤية بسبب انهمار ثلوج غزيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الكارثة.

وقالت هيئة مواجهة الكوارث إن الحوادث شملت نحو 200 شخص نقل 12 منهم لمستشفى للعلاج.

وشهدت مناطق في اليابان انهمارا استثنائيا للثلوج الكثيفة في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: "رويترز"

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