 
مباشر

إسبانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

أخبار العالم

إسبانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
Reuters SERGIO PEREZ
المستشفيات في إسبانيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pl2q

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا مطلع الأسبوع الحالي.

وأظهرت البيانات رصد قرابة 84300 حالة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و336451 حالة.

وأضافت، أن عدد الوفيات زاد بـ455 حالة خلال الفترة ذاتها ليرتفع الإجمالي إلى 53769 وفاة.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع إلى 689 من بين كل 100 ألف شخص من السكان، مقابل 575 من بين كل 100 ألف يوم الجمعة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا