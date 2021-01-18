بالفيديو.. بايدن يطعم الفقراء قبل يومين من تنصيبه

تطوع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل في تعبئة صناديق الطعام لحساب أكبر منظمة للإغاثة من الجوع في فيلادلفيا، في إطار يوم الخدمة الوطني احتفالا بعيد مارتن لوثر كينغ.

وظهر بايدن في الفيديو وهو يساعد في تعبئة صناديق الطعام لمنظمة Philabundance، وهو يرتدي كمامة وقفازات جنبا إلى جنب مع متطوعين آخرين.

وقضى بايدن وزوجته حوالي 40 دقيقة في موقع المتطوعين، فيما تم تعبئة أكثر من 150 صندوقا غذائيا.

President-elect Joe Biden loads food boxes in Philadelphia on MLK day https://t.co/zuP8DiwxRmpic.twitter.com/3onZ87wD7c — The Hill (@thehill) January 18, 2021

وشجعت اللجنة الرئاسية الافتتاحية التي تنظم الأنشطة الافتتاحية لبايدن المواطنين الأمريكيين على المشاركة في يوم الخدمة الوطني اليوم الاثنين، ونظمت اللجنة أكثر من 2500 حدث في جميع الولايات والأقاليم الأمريكية.

المصدر:"The Hill"