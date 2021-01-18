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التشيك تسجل أول إصابة بكورونا البريطاني

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التشيك تسجل أول إصابة بكورونا البريطاني
Sputnik
مختبرات الصحة - أرشيف
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نقلت وكالة الأنباء التشيكية سي تي كيه عن المعهد الوطني للصحة العامة، اكتشاف إصابة في البلاد بطفرة كورونا الجديدة التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

ولم يورد المعهد المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وسجلت التشيك حسب موقع "وورلد ميتر" حوالي 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة.

واضطرت الحكومة البريطانية أواخر العام الماضي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل على خلفية تفشي الطفرة الجديدة من كورونا على نطاق واسع.

المصدر: "رويترز"

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