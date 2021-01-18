وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان اتفاق السلام في قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأرميني آرا أيفازيان هاتفيا، خطوات تنفيذ الجانب الإنساني من اتفاق السلام في قره باغ.

وتطرق الوزيران حسب بيان للخارجية الروسية، إلى عدد من القضايا الملحة على الأجندة الثنائية والدولية.

وناقش الجانبان خطوات تنفيذ بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة موسكو في 11 يناير 2021، بما في ذلك في سياق حل القضايا الإنسانية وإقامة تعاون متعدد الأطراف في المنطقة.

ووقع زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ9 من نوفمبر الماضي وبعد 44 يوما من القتال في قره باغ بيانا نص على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين طرفي النزاع، وذلك بطول ممر لاتشين الواصل بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: RT