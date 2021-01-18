حتى قبل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب لا ينوي العفو عن أسانج

ذكرت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وأفادت القناة بأن لقاء عقد في البيت الأبيض مساء الأحد لوضع القائمة النهائية للأشخاص الذين يخطط الرئيس الأمريكي للعفو عنهم أو تخفيف عقوباتهم قبل انتهاء مدة صلاحياته الرئاسية.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أنه "على الرغم من حملة نشطة يخوضها "ويكيليكس" من أجل الحصول على العفو عن مؤسسه جوليان أسانج، فإن عفو الرئيس عنه غير متوقع".

وذاع صيت أسانج بسبب نشره مواد فضحت تجاوزات ارتكبتها القوات الأمريكية أثناء عملياتها في العراق وأفغانستان.

وكان أسانج لاجئا حتى أبريل 2019 إلى سفارة الإكوادور بلندن، حيث أوقف بعد رفع الإكوادور حصانتها عنه لاحقا في لندن بتهمة عدم حضور جلسات المحكمة، وبناء على طلب من السويد والولايات المتحدة.

وفي 1 مايو الماضي صدر في حق أسانج حكم بالسجن مدة 11 شهرا وأسبوعين بتهمة انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وذلك قبل توجيه السلطات الأمريكية اتهامات إليه بالتجسس وإفشاء معلومات سرية، وهي تهم يواجه فيها 175 عاما من الحبس.

المصدر: سبوتنيك