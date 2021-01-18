"النقد الدولي": نعمل بشكل مكثف مع السودان في اتجاه شطب الديون

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعمل "بشكل مكثف" مع السودان لصياغة شروط إعفاء واسع من الديون، وسيجري في مارس المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.

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وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريح صحفي عبر الإنترنت أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.

وقالت: "نأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي".

وتابعت "أتوقع أنه في مارس سيكون لدينا المزيد مما سنبلغكم به".

المصدر: رويترز