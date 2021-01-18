وزير الخارجية سيرغي لافروف يجمل الحصاد الدبلوماسي الروسي للعام 2020

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مؤتمرا صحفيا افتراضيا استعرض فيه حصاد العام 2020 الدبلوماسي، كما تناول آفاق علاقات موسكو الدولية، بما فيها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

لافروف: روسيا ترى استجابة مباشرة من دول العالم لمقترحات التعاون بشأن لقاح ضد كورونا

لافروف: روسيا واثقة من نجاح تعاونها مع الصين بشأن اللقاحات ضد كورونا

لافروف: نتوقع أن تنعقد قمة قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بمجرد أن يسمح الوضع بشأن انتشار فيروس كورونا

العلاقات مع الغرب

لافروف: واشنطن وحلفاؤها حاولوا استغلال جائحة كورونا لزيادة أساليب الضغط وفرض مزيد من العقوبات

لافروف: نشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها لتقويض الأمن الدولي

لافروف: نخب الغرب تحاول حل مشاكلها من خلال البحث عن أعداء خارجيين مثل روسيا والصين وإيران

لافروف: كل اتهام غربي لروسيا كان يخلو من أي دليل على الإطلاق

قضية نافالني

لافروف: الهدف من تصريحات الغرب بشأن احتجاز نافالني هو صرف الانتباه عن الأزمة التي وقع فيها النموذج الليبرالي للتنمية نفسه

لافروف: لم يتم تقديم أي دليل مادي لروسيا على تسميم نافالني المزعوم وتورط موسكو في ذلك

لافروف: ألمانيا تتعامل مع روسيا فيما يخص قضية نافالني بطريقة وقحة، فلا يجوز التحدث مع موسكو بهذه النبرة

تصرفات عمالقة التكنولوجيا وحرية التعبير

لافروف: الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تكن أي احترام للدستور وهذا أمر مثير للقلق

لافروف: فشل الولايات المتحدة في مكافحة الرقابة ستترتب عليه عواقب خطيرة للغاية ونأمل ألا يسمح المجتمع الأمريكي للنخب باستخدام الرقابة في صراعاتها الداخلية

العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة بايدن

لافروف: من غير المرجح أن يتغير جوهر السياسة الأمريكية تجاه روسيا في عهد بايدن ولكن ربما تكون طريقة التعامل أكثر تهذيبا بعض الشيء

لافروف: النهج الأمريكي لاحتواء روسيا والصين سيستمر في ظل الإدارة الجديدة

لافروف: التعيينات في فريق بايدن تشير إلى أن الخط الهادف لضمان الهيمنة الأمريكية سيستمر

لافروف: سننتظر مقترحات ملموسة من فريق بايدن بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

لافروف: رفض الولايات المتحدة تثبيت مبدأ نبذ الحرب النووية في وثائقها يحمل دلالات كثيرة ويحدد الكثير

أزمة قره باغ

لافروف: البيان الروسي الأذربيجاني الأرمني بشأن إقليم قره باغ ليس له أي ملاحق سرية وليس لدى روسيا أي أفكار حول ضم هذا الإقليم إلى أراضيها

لافروف: البيان الثلاثي حول قره باغ ينفذ بفعالية رغم بعض الصعوبات في ملف الأسرى

العلاقات مع اليابان

لافروف: اليابان تعرف تحفظاتنا على نشر أسلحة أمريكية في أراضيها

لافروف: واشنطن تعدنا خصما عسكريا وتعزيز اليابان التعاون العسكري معها يخلق وضعا غريبا

لافروف: المناورات العسكرية بين روسيا والصين ليست موجهة ضد اليابان

سوريا وإسرائيل

لافروف: لا ننوي طرد الأمريكيين من سوريا أو الدخول في اشتباكات مسلحة معهم لكننا نطالبهم بشدة بعدم استخدام القوة ضد المواقع التابعة للدولة السورية

لافروف: نتواصل مع إسرائيل بشكل وثيق وندعوها لوقف الاعتداءات على الأراضي السورية واللبنانية

لافروف: لا نريد أن تستخدم أراضي سوريا ضد إسرائيل أو ساحة للصراع بينها وإيران

لافروف: إذا كانت إسرائيل ترى تهديدات لأمنها صادرة من أراضي سوريا فنطلب منها تقديم معلومات تثبت لنا حقيقة هذه التهديدات لنتعامل معها