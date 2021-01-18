طهران تنفي التواصل مع إدارة بايدن وتكشف عن سياستها الجديدة مع واشنطن

نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم الاثنين، أن تكون طهران على تواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن إيران لم تقم مع إدارة جو بايدن أي علاقات ثنائية.

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وقال واعظي إن على الإدارة الأمريكية المقبلة إعادة الظروف إلى ما كانت عليه قبل رئاسة دونالد ترامب، وقال: "نحن جادون في ذلك".

ودعا مدير مكتب روحاني في حديث إلى وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى رفع كافة العقوبات التي فرضت في عهد ترامب على الكيانات والأشخاص في إيران، مشيرا إلى أن "السياسة الإيرانية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون الالتزام مقابل الالتزام وتنفيذ الإجراءات مقابل تنفيذ الإجراءات والبيانات مقابل البيانات".

وقال واعظي إن "علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن ما يفترض بإدارة بايدن القيام به، وعلينا التأكد من أثر خطوات الطرف المقابل حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات متبادلة".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أبلغت مسؤولين إسرائيليين بأنها بدأت اتصالات سرية مع مسؤولين إيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: RT