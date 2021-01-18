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خلال سنة وشهر.. كورونا يحصد مليونين و25929 ضحية

أخبار العالم

خلال سنة وشهر.. كورونا يحصد مليونين و25929 ضحية
Reuters
دفن ضحايا كورونا في البرازيل
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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 94.53 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة، لائحة الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات، حيث رصدت حتى اليوم 23582732 إصابة، و395548 حالة وفاة.

تليها الهند بـ10557985 إصابة و152274 وفاة.

كما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ8455059 إصابة و209296 وفاة.

المصدر: رويترز 

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