بومبيو يطالب بالإفراج الفوري عن نافالني

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى الإفراج فورا عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي جرى إيقافه في مطار "شيريميتفو"، بعد وصوله من ألمانيا.

وجاء في تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "تدين الولايات المتحدة بشدة، قرار روسيا اعتقال أليكسي نافالني. نلاحظ بقلق بالغ، أن اعتقاله، كان التصرف الأخير في سلسلة من محاولات إسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى، وكذلك إسكات الأصوات المستقلة التي تنتقد السلطات الروسية".

إقرأ المزيد

ودعا بومبيو، "الحكومة الروسية إلى توفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين في العملية الانتخابية".

قبل ذلك دعا إلى "الإفراج الفوري" عن نافالني، وزير خارجية كندا مارك غارنو.

وخلال ردها على تعليق لجاك سوليفان الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب كمستشار للأمن القومي، حول اعتقال نافالني، نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هذا المسؤول الأمريكي الجديد وغيره من السياسيين الأجانب، بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ذات السيادة، والتركيز على مشاكل بلادة الداخلية واحترام القانون الدولي.

إقرأ المزيد

يوم أمس، أوقفت مصلحة السجون الروسية المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى أحد مطارات موسكو قادما من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجرم الاحتيال.

وأشار بيان مصلحة السجون الروسية إلى أنه "تم توقيف المواطن نافالني بموجب ورود اسمه في قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره".

المصدر: نوفوستي