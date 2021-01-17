بمشاركة أذربيجان.. تركيا تخطط لإجراء تدريبات كبرى قرب حدود أرمينيا

أفادت وسائل إعلام بأن تركيا ستجري في النصف الأول من فبراير القادم أكبر تدريبات عسكرية منذ سنوات بمشاركة الجيش الأذربيجاني في محافظة قارص قرب حدود أرمينيا.

وأفادت صحيفة "خبر تورك" بأن المناورات ستجري في فترة بين 1 و12 فبراير بمشاركة دبابات وبطاريات مدفعية ومروحيات وفرق قناصين ووحدات من قوات الكوماندوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحدات تابعة للجيش الأذربيجاني ستنفذ خلال المناورات رمايات مشتركة مع العسكريين الأتراك.

وستدرب القوات المشاركة في التدريبات على تنفيذ العمليات الهجومية وعمليات الإنزال والقصف الجوي والرماية، بالإضافة إلى عمليات النقل والإمداد، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن هدف المناورات يكمن في تطوير التنسيق والتعاون خلال تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة والتأكد من فعالية الأسلحة ووسائل النقل والتسلسل القيادي، بالإضافة إلى قدرة العسكريين على أداء مهامهم في ظروف فصل الشتاء.

وأكدت وكالة "الأناضول" الرسمية صحة هذا الخبر.

وقدمت تركيا دعما مكثفا إلى أذربيجان في حملتها العسكرية الأخيرة ضد الجانب الأرمني في نزاع قره باغ في سبتمبر-نوفمبر العام الماضي.

المصدر: إنترفاكس + الأناضول