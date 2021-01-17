كوريا الشمالية.. مجلس الشعب الأعلى ينعقد اليوم والأنظار تتجه إلى شقيقة كيم

يعقد مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية اجتماعه اليوم الأحد، في أعقاب مؤتمر الحزب الحاكم، حيث سيتم التصديق على قرارات الحزب، ومنها الميزانية الدفاعية للبلاد وبعض التعيينات.

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ومن المرتقب أن تصادق الجلسة على قرار مؤتمر الحزب الحاكم بإعادة الأمانة العامة التي ألغيت عام 2016، إذ انتخب الزعيم كيم جونغ-أون أمينا عاما للحزب.

وبحسب ما أوردت وكالة "يونهاب"، فإنه من المرجح أن تركز الجلسة البرلمانية المقبلة على التعديلات الوزارية في مجلس الوزراء ولجنة شؤون الدولة، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يتم تعيين جو يونغ-وون، وهو مسؤول كبير في الحزب شوهد وهو يرافق الزعيم الكوري الشمالي خلال رحلاته الميدانية، عضوا في لجنة شؤون الدولة، وهو منصب يشغله 5 أشخاص فقط في كوريا الشمالية، من بينهم كيم جونغ أون.

ويعتقد أن "جو" قد أصبح الرجل الثالث في البلاد في مؤتمر الحزب الأخير.

كما تحظى أخت الزعيم كيم يو-جونغ باهتمام عالمي أيضا، حيث يبدو أنه تم تخفيض رتبتها إلى "نائبة مدير"، بعد أن كانت "نائبة أولى"، ولم يتم إدراجها أيضا كعضو أو عضو بديلة في المكتب السياسي للحزب.

ويتوجه الاهتمام أيضا إلى ما إذا كانت النائبة الأولى لوزير الخارجية "تشوي سون-هي"، وهي العضو الوحيدة في لجنة شؤون الدولة، ستحتفظ بمنصبها أم لا.

ومن المتوقع أيضا أن يتناول الاجتماع ميزانية الدفاع لكوريا الشمالية لبناء الغواصة الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية والتي هي قيد التطوير حاليا.

ومن غير المتوقع أن يحضر كيم الجلسة البرلمانية شخصيا.

يشار إلى أن مجلس الشعب الأعلى، يعد أعلى هيئة للسلطة بموجب الدستور في كوريا الشمالية، لكنه يكتفي بالمصادقة الصورية على قرارات الحزب الحاكم.

المصدر: يونهاب