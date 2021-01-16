اليابان.. إعلان طوارئ كورونا في ناغازاكي

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات في مدينة ناغازاكي أعلنت حالة الطوارئ على خلفية تفاقم انتشار كورونا في إقليم المدينة.

وذكرت المصادر الإعلامية أن "القرار سيسري اعتبارا من السبت 16 يناير وحتى 7 فبراير المقبل".

وأضافت: "تتضمن الإجراءات الخاصة فرض قيود على حركة الأشخاص وعمل بعض المؤسسات".

وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان أكثر من 315 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 4 آلاف و300 شخص.

المصدر: RT + وكالات