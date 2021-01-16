 
مباشر

اليابان.. إعلان طوارئ كورونا في ناغازاكي

أخبار العالم

اليابان.. إعلان طوارئ كورونا في ناغازاكي
Reuters
الأطقم الطبية في مستشفيات اليابان - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkkj

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات في مدينة ناغازاكي أعلنت حالة الطوارئ على خلفية تفاقم انتشار كورونا في إقليم المدينة.

وذكرت المصادر الإعلامية أن "القرار سيسري اعتبارا من السبت 16 يناير وحتى 7 فبراير المقبل".

وأضافت: "تتضمن الإجراءات الخاصة فرض قيود على حركة الأشخاص وعمل بعض المؤسسات".

وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان أكثر من 315 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 4 آلاف و300 شخص.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا