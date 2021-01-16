دونيتسك ولوغانسك تعتزمان تسليم مجموعة من المحتجزين إلى كييف

أكدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا شمال شرقي أوكرانيا أنهما ستسلمان إلى حكومة كييف من جانب واحد مجموعة من المواطنين الأوكرانيين المحتجزين في سجونها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت عن مندوبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانس في مجموعة الاتصال الدولية بشأن دونباس، ناتاليا نيكونوروفا وفلاديسلاف داينيغو.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يتخذ لدواع إنسانية بمناسبة عيد المعمودية الذي يحتفل به المسيحيون الأرثذوكس هذا العام في 19 يناير.

وذكر البيان أن الإجراء يشمل أشخاصا لم يشاركوا في الأعمال القتالية و"لن يكون بإمكانهم لدى عودتهم إلى أوكرانيا إلحاق ضرر بدونباس وسكانها"، موضحا أن الحديث يدور عن نساء ومسنين وأشخاص يعانون من أمراض خطيرة.

ولم يكشف البيان عن عدد الأشخاص الذين سيتم تسليمهم إلى كييف وموعد العملية.

المصدر: نوفوستي