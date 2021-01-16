لوكاشينكو يكشف سبب استمرار الاحتجاجات في بلاده

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن سبب استمرار فعاليات الاحتجاج غير المرخصة في بلاده، كان إغلاق الحدود على خلفية مكافحة وباء كوفيد-19، بما في ذلك مع روسيا.

وأضاف لوكاشينكو، في حديث تلفزيوني، أن "إغلاق الحدود أجبر آلاف المواطنين، الذين كانوا يعملون في روسيا، على البقاء هنا. بقوا في بيلاروس وهم لا يرغبون العمل فيها. هذا السبب الموضوعي ساهم في إطالة فترة الاحتجاجات".

ووفقا له، "يشارك في الاحتجاجات الجارية في بيلاروس مؤخرا، نحو 10-12 ألف شخص"، ولكن قنوات "تيليغرام"، تلتقط الصور لهم، وتتحدث عن مشاركة 200 ألف مواطن.

وقال لوكاشينكو: "كل مرة بعد الانتخابات الرئاسية، تجري عمليات قلب السيارات وحرق سيارات الشرطة. في عام 2010 تم اقتحام دار الحكومة. حدث اقتحام حقيقي لمقر الحكومة. لا يمكن الاعتياد على ذلك. ولكنها حقيقة واقعة".

المصدر: نوفوستي