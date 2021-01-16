بالفيديو.. عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف يهرعون إلى الكابيتول الأمريكي

هرع عناصر الشرطة وإدارة الإطفاء والإسعاف فجر اليوم السبت إلى مبنى الكابيتول وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد نشطاء في "تويتر" أن سيارات إسعاف وإطفاء وصلت إلى مقر الكونغرس الأمريكي قبل قليل، بالإضافة إلى وحدة معنية بتفكيك المتفجرات تابعة للشرطة، مشيرين إلى سماع دوي صفارات سيارات الشرطة وسط المدينة.

WASHINGTON DC: Happening Now: Fire Department And Ambulances On The Scene At The Capitol Building In Washington D.C. unknown what’s happening moment but hearing loads of police sirens going off. Police Bomb Squad truck responding earlier. pic.twitter.com/hWi1G8nbjf — 🐋Yonah🕊Barron🌟🌟 (@AHAYAH333) January 16, 2021

وتداول نشطاء في "تويتر" مقطع فيديو آخر يوثق تنقلات سيارات إسعاف وسط واشنطن.

ويظهر البث المباشر من مبنى الكونغرس أن السيارات قد غادرت المكان.

وأوضح بعض رواد "تويتر" أن الحادث وقع بعد ورود تقارير عن انتشار دخان من مركز الزوار التابع للكابيتول، وتبين أن سبب المشكلة يعود إلى جهاز غلاية وليس هناك أي خطر لنشوب حريق.

DC Fire just left the Capitol, where they were responding to smoke from the Capitol Visitor Center. Fortunately, it was just the boiler, and there is no threat of fire. — Morgan Rimmer (@morgan_rimmer) January 16, 2021

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة في العاصمة قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة بعد أن تعرض الكابيتول في السادس من يناير للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب.

المصدر: RT + نشطاء في "تويتر"