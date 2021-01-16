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بالفيديو.. عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف يهرعون إلى الكابيتول الأمريكي

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بالفيديو.. عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف يهرعون إلى الكابيتول الأمريكي
Reuters Erin Scott
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هرع عناصر الشرطة وإدارة الإطفاء والإسعاف فجر اليوم السبت إلى مبنى الكابيتول وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد نشطاء في "تويتر" أن سيارات إسعاف وإطفاء وصلت إلى مقر الكونغرس الأمريكي قبل قليل، بالإضافة إلى وحدة معنية بتفكيك المتفجرات تابعة للشرطة، مشيرين إلى سماع دوي صفارات سيارات الشرطة وسط المدينة.

وتداول نشطاء في "تويتر" مقطع فيديو آخر يوثق تنقلات سيارات إسعاف وسط واشنطن.

ويظهر البث المباشر من مبنى الكونغرس أن السيارات قد غادرت المكان.

وأوضح بعض رواد "تويتر" أن الحادث وقع بعد ورود تقارير عن انتشار دخان من مركز الزوار التابع للكابيتول، وتبين أن سبب المشكلة يعود إلى جهاز غلاية وليس هناك أي خطر لنشوب حريق.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة في العاصمة قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة بعد أن تعرض الكابيتول في السادس من يناير للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب.

المصدر: RT + نشطاء في "تويتر"

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