هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب إيران

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة هرمزغان جنوب إيران.

ونقلت "إيسنا" عن المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات الإيرانية علي بختياري، قوله إن الهزة سجلت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 19 كلم.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.4 in Southern Iran 42 min ago pic.twitter.com/scNdOuLmpo — EMSC (@LastQuake) January 15, 2021

وأشار إلى أن عمق الهزة يقلص احتمال وقوع دمار في أعقابه، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي دمار حتى الآن، لكن فرق الطوارئ لا تزال تتابع الوضع.

من جهته، قدر المركز الوطني للأرصاد الإماراتي قوة الهزة بـ5.7 درجة بمقياس ريختر فيما لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.

المصدر: إيسنا+RT