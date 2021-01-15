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البنتاغون يعلن خفض قواته إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان

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البنتاغون يعلن خفض قواته إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان
Reuters
البنتاغون يعلن خفض تعداد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في كل من أفغانستان والعراق
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر أن عديد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 فرد، عملا بقرار من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ميلر إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى عشرين عاما من الحرب".

وأضاف أن "خفض القوات في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي".

ومن المرجح أن يثير إجراء البنتاغون غضب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لمزيد من تخفيض القوات، في ظل تجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها للكونغرس.

المصدر: وكالات

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