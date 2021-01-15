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موسكو تأمل بتعاون بناء مع إدارة بايدن

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موسكو تأمل بتعاون بناء مع إدارة بايدن
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تأمل بأن تظهر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نية التعاون مع روسيا حول الحد من التسلح.

وأضافت زاخاروفا، في موجز صحفي اليوم: "نحن نأمل بوجود استعداد لدى الرئيس الأمريكي الجديد، لاختيار التعاون البناء بشأن مجال مراقبة والحد من التسلح، والقضايا الأخرى التي تتعلق بالأمن الدولي".

في 8 ديسمبر 1987 وقع الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأمريكي رونالد ريغان، على معاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لدى الدولتين.

وباتت المعاهدة سارية المفعول في 1 يونيو 1988، واستمرت حتى 2 أغسطس 2019 عندما انسحبت الولايات المتحدة منها.

المصدر: تاس

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