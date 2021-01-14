إسرائيل تعلن تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أنه سيتم خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري تطعيم طواقم مصلحة السجون الإسرائيلية ضد كورونا بما يشمل السجناء والأسرى الفلسطينيين.

ويأتي إعلان إدلشتاين في ظل الخلاف العلني بين وزير الأمن أمير أوحانا والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت بشأن تطعيم السجناء والأسرى، حيث أعلن أوحانا أنه لا ينوي السماح بتطعيم السجناء "في الوقت الحالي"، فيما شدد مندلبليت على أنه "يتصرف دون سلطة قانونية في هذا الشأن".

وأثارت مسألة تطعيم السجناء في إسرائيل بوادر أزمة حكومية جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، حيث بعث الأخير برسالة إلى نتنياهو طالبه فيها بتوجيه وزير الأمن الداخلي أوحانا بالبدء في تطعيم السجناء والمسنين منهم بالدرجة الأولى.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية