فريدمان ينصح إسرائيل بعدم المواجهة مع بايدن بصدد إيران

أوصى السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المسؤولين الإسرائيليين، بالتريث وعدم المواجهة الفورية مع جو بايدن على الساحة الإيرانية.

وقال فريدمان أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن تل أبيب يجب أن تجري حوارا هادئا مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقف على رأسها جو بايدن إلى جانب الدول العربية الأخرى بشأن إيران.

ورجح فريدمان أن يضغط بايدن بشأن قضايا المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه أضاف أنه ينصح الإدارة بعدم الخلاف حول هذه القضية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون بايدن مؤيدا لإسرائيل وأعرب عن أمله في أن يعمل الرئيس الجديد على دفع اتفاقات إبراهيم، التي أطلقت عملية التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية.

واعتبر أنه لو فاز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات لكان التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيتحقق في غضون عام.

المصدر: موقع "I24 News" الإسرائيلي