ألمانيا.. وفاة عشرة أشخاص بعد تطعيمهم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"
AFP
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أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن متأثرين بمضاعفات تطعيمهم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" الأمريكي الألماني المشترك المضاد لكورونا في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وحدثت الوفيات في غضون أربعة أيام بعد تطعيمهم، وأن الخبراء يستبعدون وجود علاقة بين الوفيات وتطعيمهم.
وقال مصدر في المعهد: "تسمح المعطيات المتوفرة لدينا بالقول إن أسباب الوفيات تكمن في الأمراض التي كان الضحايا يعانون منها".
المصدر: وكالات