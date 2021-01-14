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مادورو يكشف كيف شجع المبعوث الأمريكي زوجته على تركه

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مادورو يكشف كيف شجع المبعوث الأمريكي زوجته على تركه
Reuters Ivan Alvarado
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا (صورة أرشيفية)
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كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، عرض على زوجته سيليا الطلاق منه والعيش في رخاء في أي بلد تختاره.

جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه مادورو مؤخرا، مضيفا أن زوجته رفضت عرض المندوب الأمريكي "بابتسامة لطيفة للغاية".

وقال الرئيس الفنزويلي في مقطع فيديو نشرته قناه "إل بيتازو" الفنزويلية:

"هل تعرفون قصة إليوت أبرامز؟ لقد أوعز بإبلاغ سيليا بأن تطلقني وتتركني، وأن تختار أي دولة في العالم تريدها، وتذهب إلى هناك لتعيش بسعادة. قال إنها ستحصل على مبلغ جيد من الدولارات لتعيش بسعادة".

وتابع: "يا رفاق، هم لا يستحون من فعل أي شيء، حتى أنهم لا يحترمون الأسرة. أرسلته سيليا إلى الجحيم بابتسامتها اللطيفة. لكن انتبهوا إلى هذا الأمر".

المصدر:  EL PITAZO

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