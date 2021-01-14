مصدر حكومي كوري جنوبي: يبدو أن كوريا الشمالية تقيم حاليا عرضا عسكريا

قال مصدر حكومي كوري جنوبي اليوم الخميس، إنه يبدو أن كوريا الشمالية تقيم حاليا عرضا عسكريا بمناسبة الدورة الثامنة لمؤتمر حزب العمال الحاكم.

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وبدأ الاستعراض العسكري في وقت ما بين الساعة السادسة مساء والساعة السابعة مساء اليوم الخميس، وكان جاريا في الساعة الثامنة مساء، وفقا لما أفاد به المصدر.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن جيش بلاده يراقب عن كثب استعراضا عسكريا محتملا في كوريا الشمالية.

وسبق أن أجرت كوريا الشمالية عرضا عسكريا غير مسبوق في أكتوبر من العام الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ58 لتأسيس حزب العمال الحاكم، في منتصف الليل، مع نشر صاروخ باليستي عابر للقارات.

المصدر: يونهاب