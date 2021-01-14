منظمة الصحة العالمية مستعدة للمساعدة في تسريع عملية ترخيص "سبوتنيك V"

قال أوليغ بينيش، أحد كبار المتخصصين في قسم التحصين بالمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، إن منح شهادة للقاح "سبوتنيك V"، في مرحلة التنسيق والموافقة في المنظمة.

وأضاف الخبير، في حديث للصحفيين، أن المنظمة مستعدة للمساعدة في تسريع هذه العملية.

وتابع المختص الدولي: "توجد حاليا، مجموعة من اللقاحات المضادة لكوفيد، في مرحلة تقديم المعلومات والتنسيق والحصول على الموافقة لنيل الترخيص والشهادة، ومن بينها اللقاح الروسي سبوتنيك V. وتعرب منظمة الصحة العالمية، عن سعادتها للتعاون، وتقديم المساعدة الممكنة لتسريع هذه العمليات".

في أوائل شهر ديسمبر، أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن مصنعي لقاح اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، تقدموا بطلب لمقر منظمة الصحة العالمية للحصول على شهادة.

المصدر: نوفوستي