كاستكس: الفرنسيون يتقبلون على نطاق واسع لقاحات كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس إنه سعيد برؤية أن لقاحات COVID-19 بدأت تحظى بقبول أوسع من الفرنسيين، الذين هم من بين أكثر المتشككين في العالم تجاه اللقاحات.

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وقال كاستيكس أثناء زيارته لمنشأة التطعيم في شرق فرنسا "لحسن الحظ أن قبول برنامج التطعيم آخذ في الازدياد وهذا خبر سار لبلدنا".

وأضاف أنه كان يتوقع أن يسارع الناس للتطعيم ودعا إلى التحلي بالصبر.

ومن المقرر أن يكشف كاستكس عن إجراءات جديدة لكبح الوباء في وقت لاحق اليوم الخميس، مع فرض حظر تجول على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أيضا أن تطلق الحكومة اليوم الخميس موقعا على الإنترنت لمواعيد التطعيم ضد فيروس كورونا، لكن وزارة الصحة قالت إن الموقع يعاني من مشاكل في الاتصال. وقالت متحدثة باسم الوزارة "فيما يتعلق بإمكانية الوصول، الموقع خارج الخدمة وهو يخضع للصيانة".

المصدر: رويترز