صحيفة: عضو بالكونغرس ستبادر بإجراءات عزل بايدن في يوم عمله الأول

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلورغرين، الأربعاء، إنها تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس بشأن إقالة جوزيف بايدن في أول يوم عمل له كرئيس للبلاد.

ونقلت صحيفة "هيل"، عن غرين (تنتمي للحزب الجمهوري ونالت عضوية المجلس عن ولاية جورجيا): "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أود الإعلان أنه يجب علينا التأكد من أن قادتنا يتحملون المسؤولية. لا يمكن أن يكون رئيس للولايات المتحدة مستعدا لإساءة استخدام سلطته الرئاسية، ويمكن رشوته بسهولة من قبل الحكومات الأجنبية ومن جانب شركات الطاقة الصينية والأوكرانية، لذلك سأستخدم في 21 يناير، المواد الخاصة بسحب الثقة، ضد جو بايدن".

ووفقا للصحيفة، لم تحدد غرين بالضبط، الاتهامات التي كانت ستوجهها ضد الرئيس المنتخب لتبرير مبادرتها، لكنها أشارت خلال المقابلة إلى "صلات بايدن الأوكرانية" عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي.

المصدر: تاس