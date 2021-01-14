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أذربيجان تقيم أضرار "الاحتلال الأرمني"

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أذربيجان تقيم أضرار
Sputnik
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أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده بدأت بمساعدة شركات عالمية في حساب الأضرار التي تسببت بها أرمينيا في إقليم قره باغ والمناطق المحيطة به، استعدادا لعرضها على المحاكم الدولية.

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جاء هذا التصريح خلال استقبال علييف لسالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في العاصمة باكو أمس الأربعاء.

وقال علييف: "دمر الأرمن كل شيء تقريبا في الإقليم المحرر وذلك لمحاولة محو آثار الثقافة الأذربيجانية من تلك المناطق".

وأشار علييف إلى عزم بلاده إعادة بناء المساجد التي قال إن الأرمن دمروها في المنطقة ويصل عددها إلى 70.

من جانبه، هنأ المالك رئيس أذربيجان بـ"تحرير قره باغ"، وأكد على بناء علاقات مؤسساتية بين الإيسيسكو وباكو، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك ستقوم المنظمة بإرسال فريق تقني يضم خبراء دوليين لمعاينة المواقع التراثية في قره باغ، وتقييم الأضرار التي لحقت بها، والمشاركة مع الجانب الأذربيجاني في وضع خطة للترميم أو إعادة البناء لهذه المواقع.

ونوه المالك بأن المسؤولين الأذربيجانيين جددوا التأكيد على الالتزام التام بإعادة بناء أو ترميم وصيانة مختلف المواقع التراثية والمعالم الثقافية في قره باغ، بما فيها الكنائس، باعتبار ما تمثله من أهمية في ذاكرة وهوية أذربيجان.

وبعد حرب استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على المناطق المحيطة بقره باغ وجزء من الإقليم نفسه.

المصدر: "الأناضول" + موقع "الإسيسكو" الألكتروني

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