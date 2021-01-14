كوريا الشمالية تختتم مؤتمرها الحزبي باحتفال فني

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عرضا فنيا أقيم للاحتفال بمؤتمر الحزب الذي اختتم أعماله مؤخرا وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، دون ذكر ما إذا كان قد أجري عرض عسكري.

وأقيم العرض يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم من اختتام كوريا الشمالية المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم، الذي انعقد لأكثر من أسبوع منذ افتتاحه في 5 يناير، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA).

وقالت الوكالة إن "العرض الفني الكبير أقيم في صورة رائعة احتفالا بالمؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري في استاد بيونغ يانغ الداخلي في 13 يناير".

وتضمن الحدث عرض جمباز جماعي وأوركسترا ورقصة مصحوبة "بالوسائط المتعددة ثلاثية الأبعاد" والإضاءة.

وحضر العرض كيم ومسؤولون كبار آخرون، من بينهم تشوي ريونغ هيه، الزعيم الثاني لكوريا الشمالية ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. وحضر العرض جو يونغ وون، وهو مسؤول حزبي كبير يعتقد أنه قفز إلى المركز الثالث في البلاد في مؤتمر الحزب.

في وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون في سيئول، إنه تم الكشف عن أدلة تشير إلى أن كوريا الشمالية نفذت عرضا عسكريا في وسط بيونغ يانغ ليل الأحد، لكن وسائل الإعلام الحكومية لم تبلغ عن مثل هذا الحدث، مما أثار تكهنات بأنه ربما كان بروفة.

المصدر: "يونهاب"