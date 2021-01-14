الاتحاد الإفريقي يضمن توفير 270 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن الاتحاد الإفريقي اتفق مع صناع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على توريد 270 مليون جرعة من اللقاحات هذا العام عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وأشار رامافوزا الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، إلى أن اللقاحات ستوردها شركات "فايزر" الأمريكية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية و"جونسون آند جونسون" الأمريكية ومعهد "سيروم" الهندي.

وأكد أنه سيتم توفير 270 مليون جرعة من اللقاحات هذا العام، وما لا يقل عن 50 مليون جرعة منها خلال الفترة بين أبريل ويونيو المقبل.

وفي معرض حديثه عن التمويل، قال رامافوزا إنه تم ترتيب الأمور بدعم من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الذي سيقدم ضمانات بقيمة ملياري دولار للصناع.

وأضاف أن هناك أيضا تنسيقا مع البنك الدولي لضمان وصول الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لمبلغ نحو 5 مليارات دولار أو شراء اللقاحات من خلال ضمانات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وتشير بيانات وكالة "رويترز" إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى ما لا يقل عن 3.1 مليون إصابة، وحصيلة الضحايا نحو 74600 شخص منذ بدء الوباء.

المصدر: رويترز