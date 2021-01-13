مقتل جندي أمريكي في الكويت

قتل جندي أمريكي وجرح اثنان بعد تعرضهم لحادث سير في الكويت هذا الأسبوع، وفقا لما نقله الجيش الأمريكي يوم الأربعاء.

وأفاد الجيش الأمريكي في بيان بأن "حادث سير غير مرتبط بأعمال قتالية" وقع يوم الإثنين بالقرب من معسكر "بويرنغ" خلال تنقل روتيني عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الرقيب أنثوني بيرموديز -28 سنة- قتل جراء الحادث فيما جرح اثنان وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري في الكويت.

وقال موقع "ذي هيل" إن التحقيق في الحادث جار، فيما لم يتم كشف اسمي الجريحين امتثالا لسياسة الجيش.

المصدر: The Hill