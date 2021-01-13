"تيليغرام" يحذر من حساب مزور لترامب في التطبيق

حذرت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليغرام" المستخدمين من التعامل مع حساب مزور في منصتها، منسوب للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

ووضعت إدارة التطبيق على الحساب، الذي ينشر بكثافة تغريدات ترامب من "تويتر" حيث تم مؤخرا حجب صفحة الرئيس الأمريكي، علامة جاء فيها: "تحذير: أبلغ الكثير من المستخدمين بأن هذا الحساب احتيالي. رجاء كونوا حذرين، خاصة في حال طلب منكم أموالا".

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وانتقلت مؤخرا أعداد كبيرة من أنصار ترامب إلى تطبيق "تيليغرام" احتجاجا على سياسة الخصوصية لكل من "واتس آب"، التي أعلنت مشاركتها بيانات المستخدمين مع شركة "فيسبوك"، و"تويتر"، التي حجبت للأبد حساب ترامب في هذه المنصة.

وأعرب مسؤولون كثيرون خلال الأيام الماضية عن مخاوفهم من إمكانية نشوب اضطرابات جديدة مع اقتراب يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في 20 يناير، خاصة بعد أعمال الشغب التي ضربت يوم 6 مجمع الكابيتول حينما اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب مقر الكونغرس.

ويواجه ترامب منذ ذلك الحين اتهامات واسعة النطاق بتحريض أنصاره على التمرد وتقويض القيم والمؤسسات الديمقراطية.

المصدر: RT