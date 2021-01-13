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إسبانيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

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إسبانيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 38869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة أعلى زيادة يومية منذ بدء تفشي الوباء، مع استمرار انتشار الإصابات في أعقاب عطلة عيد الميلاد.

وأفادت الوزارة بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 2176089، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 52878.

وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

المصدر: "رويترز" + RT

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